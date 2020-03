Sono aumentati di 595 i casi i contagio da Coronavirus in Francia in un giorno. Ormai i contagiati sono 2'876, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute. I decessi sono aumentati di 13 e sono ormai 61.

Nel corso del solenne messaggio alla nazione sul coronavirus, ha annunciato di aver chiesto al governo di preparare "un piano di rilancio nazionale ed europeo", aggiungendo che le decisioni prese dalla Banca centrale europea (Bce) "non sono sufficienti" per far fronte alla crisi sanitaria.

"Bisogna evitare il ripiegamento nazionalista, questo virus non ha passaporto", ha affermato Macron, insistendo sulla necessità di una "Francia sovrana" e di un'"Europa sovrana", che "tengano fermamente il loro destino in mano".

Il coronavirus è "l'emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni in Francia", ha detto il presidente francese nel messaggio alla nazione. La "priorità assoluta per la nostra nazione sarà la nostra salute", ha aggiunto, precisando che la Francia utilizzerà "tutti i mezzi necessari" per la salute dei suoi cittadini, "costi quello che costi". Macron ha poi lanciato un appello ai francesi a limitare "allo stretto necessario" i loro spostamenti.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la chiusura di tutte le scuole e le università in Francia a partire da lunedì. Ha inoltre chiesto "alle persone di oltre 70 anni e ai più fragili di rimanere in casa".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Francia chiude tutte le scuole 12 marzo 2020 - 21:55 Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la chiusura di tutte le scuole e le università in Francia a partire da lunedì. Ha inoltre chiesto "alle persone di oltre 70 anni e ai più fragili di rimanere in casa". Chiudere le frontiere per lottare contro la propagazione del coronavirus sarà probabilmente necessario ma dovrà essere deciso al livello europeo, ha detto il presidente francese. "Avremo senza dubbio misure di controllo, di chiusura delle frontiere (...) ma bisognerà prenderle su scala europea", ha spiegato. "Da lunedì e fino a nuovo ordine gli asili nido, le scuole, le università di Francia resteranno chiuse", ha indicato. "Abbiamo potuto ritardare la propagazione del virus" ma l'epidemia "non si ferma", ha sottolineato il presidente francese, annunciando una possibile "seconda ondata" che "colpirà anche i giovani". Emergenza più grave Il coronavirus è "l'emergenza sanitaria più grave degli ultimi 100 anni in Francia", ha detto il presidente francese nel messaggio alla nazione. La "priorità assoluta per la nostra nazione sarà la nostra salute", ha aggiunto, precisando che la Francia utilizzerà "tutti i mezzi necessari" per la salute dei suoi cittadini, "costi quello che costi". Macron ha poi lanciato un appello ai francesi a limitare "allo stretto necessario" i loro spostamenti. "Bisogna evitare il ripiegamento nazionalista, questo virus non ha passaporto", ha affermato Macron, insistendo sulla necessità di una "Francia sovrana" e di un'"Europa sovrana", che "tengano fermamente il loro destino in mano". Nel corso del solenne messaggio alla nazione sul coronavirus, ha annunciato di aver chiesto al governo di preparare "un piano di rilancio nazionale ed europeo", aggiungendo che le decisioni prese dalla Banca centrale europea (Bce) "non sono sufficienti" per far fronte alla crisi sanitaria. I casi in Francia Sono aumentati di 595 i casi i contagio da Coronavirus in Francia in un giorno. Ormai i contagiati sono 2'876, secondo le cifre fornite dal ministero della Salute. I decessi sono aumentati di 13 e sono ormai 61. I casi gravi che necessitano il reparto rianimazione sono 129. Secondo il ministero della Salute, il virus circola attivamente in diverse zone del territorio nazionale e l'epidemia si amplifica. Ecco la diretta del nostro inviato a Parigi, mentre Macron annunciava le misure: