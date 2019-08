La polizia di San Gallo, che sta cercando di identificare alcuni tifosi violenti, ne diffonderà le foto. Una prima volta "pixelate", poi -se non si costituiranno- senza filtri [immagine d'archivio] (RSI-SWI)

La consigliera federale Karin Keller-Sutter, ministra di giustizia e polizia, ha invitato giovedì comuni e cantoni svizzeri a reprimere duramente le violenze commesse a margine delle partite di calcio. Intanto, la polizia di San Gallo ha optato per un metodo che solleva qualche dubbio giuridico: pubblicare le foto dei tifosi violenti che non si costituiscono.

Gli scontri e i tafferugli prima e dopo la partita di mercoledì a Berna tra Young Boys e Stella Rossa di Belgrado, con un poliziotto che ha dovuto sparare colpi di avvertimento per riportare la calma, sono solo l'ultimo di episodi ricorrenti dentro e fuori dagli stadi e dalle piste di hockey.

"Per sconfiggere gli hooligan", ha detto Keller-Sutter in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung, basta far rispettare le leggi. Gli strumenti sono tutti disponibili: diritto e procedimenti penali, legge sugli esplosivi e concordato in materia di hooligan". Bisogna solo avere il coraggio di usarli, ha aggiunto.

A San Gallo -che peraltro è il cantone dove Karin Keller-Sutter è stata per anni a capo del Dipartimento della giustizia e della sicurezza, prima di passare alla politica federale- la polizia ha scelto un metodo usato di rado, per scovare i responsabili delle violenze: pubblicare le foto per individuare chi non si costituisce. Una prima volta "pixelate", poi senza filtri.

Il metodo non piace a FanarbeitLink esterno, associazione che si occupa di mediare tra tifoserie, club e forze dell'ordine, e neppure ad alcuni giuristi.





"Questa misura viola il diritto di difendersi e il principio della presunzione d'innocenza", sostiene l'avvocato Viktor Györffy, dell'associazione giuristi democratici di Zurigo. "Si vuole costringere delle persone a rinunciare alla facoltà di non rispondere, di non deporre e di non autoincriminarsi. Inoltre, una volta pubblicate su internet, le foto non si cancellano così facilmente. Può capitare ad esempio che un apprendista perda il posto di lavoro."

Secondo la polizia, la pubblicazione -finora prevista solo per fatti più gravi quali omicidi o rapine- si giustifica. "I reati commossi da queste persone, ovvero sommossa, lesioni corporali e il ferimento di 5 poliziotti, sono abbastanza gravi", osserva il portavoce Florian Schneider.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 22.08.2019)

