Più controlli in uscita alla frontiera Italia-Svizzera 11 marzo 2020 - 09:40 Coda di oltre 5 chilometri sull'autostrada A9 tra Como e Chiasso, e lunghe attese ai valichi minori: è quanto hanno affrontato mercoledì mattina i lavoratori frontalieri diretti in Svizzera, gli unici autorizzati ad attraversare il confine dall'ultimo decreto anti-coronavirus del Governo italiano. Secondo quanto appurato dalla Radio svizzera RSI, a essere intensificati non sono stati i controlli delle guardie di confine elvetiche -già inaspriti martedì- ma quelli sul versante italiano, in uscita. Passata la frontiera, restano attivi i posti di blocco effettuati nelle retrovie della polizia cantonale ticinese, chiamata da lunedì a supportare le guardie di confine, presidiando i nodi stradali dove confluiscono più strade percorse dai pendolari. La questione di un maggior controllo di chi entra in Canton Ticino dalla Lombardia e dal Piemonte, con l'eventualità di una chiusura almeno parziale delle frontiere, sarà al centro di un incontro previsto mercoledì pomeriggio a Berna tra i deputati ticinesi alle Camere federali e una delegazione del Consiglio federale (governo).