Missione Paesi non belligeranti Hormuz, conferenza venerdì a Parigi

Keystone-SDA

Una conferenza si svolgerà venerdì a Parigi fra i "Paesi non belligeranti" volontari per una missione sullo stretto di Hormuz, secondo quanto annuncia l'Eliseo.

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(Keystone-ATS) A co-presiedere la Conferenza “dei Paesi non belligeranti pronti a contribuire” a “una missione multilaterale e puramente difensiva”, saranno il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, e il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha precisato l’Eliseo.

La missione, dai contorni ancora da precisare, distinta dalle attività degli Stati Uniti, è “destinata a ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz quando le condizioni di sicurezza lo permetteranno”, ha precisato la presidenza francese.