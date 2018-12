Diritto d'autore

Foto "natalizie" da Marte 22 dicembre 2018 - 14:04 L'agenzia spaziale europea (Esa) ha pubblicato le foto di un cratere ghiacciato scattate durante la missione della sonda Mars Express, che nel Natale di 15 anni fa è entrata nell'orbita di Marte. Il cratere fotografato dall'Esa è largo 82 chilometri e riempito di uno strato di ghiaccio dello spessore di 1,8 chilometri. È stato battezzato cratere Korolev, dal nome dell'ingegnere spaziale sovietico Sergei Korolev, soprannominato il "capo progettista". Lavorò al programma Sputnik e ai primi progetti di missioni interplanetarie. La sonda Mars express era partita dalla Terra nel giugno del 2003, per arrivare nell'orbita marziana nel Natale dello stesso anno. È la prima missione dell'Esa su un altro pianeta.