Ignazio Cassis è a capo del Dipartimento federale degli affari esteri dal 2017. (Keystone / Jean-christophe Bott)

Il ministro svizzero degli affari esteri Ignazio Cassis vuole rafforzare la consapevolezza che la Svizzera ha del proprio ruolo nel mondo. Nell'intervista a swissinfo.ch, il consigliere federale spiega perché la Svizzera dovrà agire sulla base di interessi chiaramente definiti.

swissinfo.ch: Lei conosce bene la psicologia del nostro Paese. Come intende rafforzare in futuro la consapevolezza che la Svizzera ha del suo ruolo nel mondo?

Ignazio Cassis: La questione non concerne il 'come', ma il 'cosa'. Quali sono le chance e le opportunità che la Svizzera vuole cogliere nel mondo tra dieci anni? Dove ci porterà il viaggio? Questo include valori, una posizione e una visione. Vogliamo conoscere i motori dello sviluppo. Stiamo parlando di digitalizzazione, cambiamento climatico e flussi migratori. Ora dobbiamo concentrarci sulle sfide e soprattutto sulle opportunità che si prospettano per la Svizzera. Il 'come' verrà dopo.

Ignazio Cassis La visione esplosiva del ministro svizzero degli affari esteri La Svizzera ha una nuova visione della sua politica estera. Le sfide principali sono la migrazione, la digitalizzazione e l'Ue. Questo contenuto è stato pubblicato il 22 agosto 2019 16.30

swissinfo.ch: La Svizzera non è una grande potenza, non fa parte dell'Europa e ha un ruolo geopolitico marginale​​​​​​​. Quando i grandi Stati chiamano, la Svizzera offre i suoi buoni uffici. La Svizzera non deve liberarsi da questo ruolo di opportunista?

I. C.: La Svizzera è stata piuttosto reattiva nel corso della sua storia. Ma ho parlato di una Svizzera guidata dalle opportunità. Opportunista significa qualcos'altro, è un termine con una connotazione negativa. E finora la Svizzera non si è comportata in questo modo, viviamo in un Paese molto bello.

Ma questo non è sufficiente. Non si può agire soltanto in maniera reattiva. Ora dobbiamo chiederci attivamente qual è il futuro che dovrebbero costruire il governo e i Cantoni. Per rispondere a questa domanda dobbiamo interrogarci su come sarà il mondo tra dieci anni. Sono considerazioni che abbiamo effettuato.

swissinfo.ch: Con quali punti di forza la Svizzera potrà affermarsi nella concorrenza globale di opinioni e dibattiti?



I.C.: I marchi globali sono stabilità, affidabilità, certezza del diritto, prevedibilità e neutralità. Questi sono i cinque punti più importanti che ci rendono affidabili nel mondo. Per questo motivo la Svizzera è spesso chiamata a svolgere un lavoro di mediazione tra Stati.

swissinfo.ch: Quali sono le sfide che la Svizzera dovrà affrontare tra dieci anni?

I. C.: Dobbiamo rafforzare il sistema multilaterale nel mondo. Un mondo che ha ora diverse potenze, tra cui la Cina, ma anche la Turchia, il Brasile, il Sudafrica e altri. Ci sono sempre più poli che vogliono esercitare il potere. La questione è di sapere come possiamo svolgere un ruolo in questa situazione, affinché non ci sia un'escalation violenta. La Svizzera, con la Ginevra internazionale, è attrezzata in modo ideale per svolgere un buon lavoro.

"La Svizzera, con la Ginevra internazionale, è attrezzata in modo ideale per svolgere un buon lavoro"

Fine della citazione

swissinfo.ch: La visione per la politica estera della Svizzera 2028, la cosiddetta AVIS28 Link esterno , illustra soprattutto i vantaggi per la Svizzera. Per Lei si tratta quindi di una 'Switzerland first'?

I. C.: Non mi sentirete mai parlare di 'Switzerland first'. [L'espressione] proviene dalla campagna elettorale negli Stati Uniti. 'America first' significa più della sua semplice traduzione. Ma ovviamente rappresento gli interessi della Svizzera. È il dovere di ogni consigliere federale. L'articolo 2 della Costituzione afferma chiaramente che è nostro compito salvaguardare la sicurezza del nostro Paese e promuovere la prosperità, anche nella politica estera.

Ciò è possibile grazie alle buone relazioni con gli altri Paesi e alla stabilità nel mondo. In questo senso, la politica estera è sempre una politica di difesa degli interessi, soprattutto in una democrazia diretta. La Svizzera è e rimane un Paese solidale e aperto al mondo. Valori e interessi non sono in contrasto. Sono interdipendenti e si sostengono a vicenda.

L'intervista a Ignazio Cassis è stata realizzata da Larissa M. Bieler, direttrice di swissinfo.ch, a margine del Congresso degli svizzeri all'estero, tenutosi a metà agosto a Montreux. Potete ascoltare l'intervista integrale (in tedesco) cliccando sul seguente filmato.

Contenuto esterno intervista a cassis



Traduzione dal tedesco di Luigi Jorio, swissinfo.ch

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.