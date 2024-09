Ministero Beirut, 20 morti per lo scoppio dei walkie talkie

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il ministero della Salute libanese ha annunciato che il numero dei morti per le esplosioni dei walkie talkie di ieri in Libano è salito 20. I feriti sono oltre 450. Lo riporta il Guardian.

Dopo le migliaia di cercapersone scoppiate martedì alla stessa ora in tutto il Paese dei Cedri, a Damasco e nella Siria orientale (in un’operazione che anche il creatore di Fauda Avi Issacharoff ha definito “al di sopra di ogni immaginazione”), nel pomeriggio di ieri un’altra ondata di deflagrazioni ha scosso i cittadini libanesi. La situazione è tale che ieri in serata il premier libanese Najib Mikati ha dichiarato che il suo governo si sta preparando a “possibili scenari” di una grande guerra con Israele.