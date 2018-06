Da anni, in Svizzera è proibito l'uso del veleno per topo bromadiolone ed è necessario ricorrere alle trappole o ai gas. Che da soli non bastano. Meglio fare in modo che qualche rapace metta il nido in fattoria [video sopra].

Così come se ne vanno decine di migliaia di franchi, in danni. Il topo campagnolo mangia ogni giorno 150 grammi di radici, l'equivalente del proprio peso.

Di solito, la popolazione di questa specie evolve in modo ciclico e in maniera diversa a seconda della regione, mentre quest'anno si osserva un aumento degli esemplari in tutta la Svizzera.

Il topo campagnolo sta colonizzando i terreni agricoli svizzeri, al punto che in alcuni campi o praterie è apparentemente troppo tardi per lottare contro l'invasione. Lo ha reso noto l'istituto federale di ricerca agricola Agroscope.

