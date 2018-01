Questo contenuto è stato pubblicato il 17 gennaio 2018 8.04 17 gennaio 2018 - 08:04

(1) In gondola sui navigli a Milano

Imparare a vogare alla veneta all'ombra della "Madunina". Adesso - grazie alla Canottieri San Cristoforo - si può.

Qualcuno, nel vederla navigare sui NavigliLink esterno, penserà di avere le allucinazioni. O forse, siccome siamo nel cuore della movida meneghina, di aver bevuto qualche drink di troppo. E invece no, c'è davvero una gondola a Milano. Una gondola originale, prelevata da Venezia e portata all'ombra della Madonnina dalla Canottieri San CristoforoLink esterno, che ora la mette a disposizione di chiunque voglia provare l'ebrezza di una insolita passeggiata in Darsena a bordo dell'imbarcazione più romantica al mondo o, addirittura, di imparare a guidarne una.

“L'idea è nata dal desiderio di suggellare il legame tra Venezia e Milano che, forse non si direbbe, è una città d'acqua. D'altra parte, si parla di riaprire i suoi antichi canali e, perché no?, speriamo anche la tratta che univa Venezia a Locarno e che passava proprio per i Navigli”, spiega Sergio Passetti, presidente della Canottieri San Cristoforo. Certo, trovare la gondola per portare un po' di Venezia a Milano non è stato facile. “Ne cercavamo una usata perché nuova non ce la saremmo mai potuta permettere. Dopo due anni e mezzo di ricerche, l'abbiamo trovata, malconcia e abbandonata in un canale fuori Venezia: dopo averla presa e fatta restaurare, l'abbiamo portata a Milano”.

Non senza una certa malinconia: “Sapevamo che non avrebbe mai più rivisto la sua Venezia, ma se l'alternativa era che diventasse legna da ardere allora meglio che stia qui, circondata dall'affetto di chi coltiva la passione per questo tipo di imbarcazioni”, dice Umberto Pagotto, gondoliere che, proprio alla Canottieri San Cristoforo, ha inaugurato un corso di voga alla veneta dedicato a tutti coloro che desiderino imparare a condurre una gondola con una sorpresa finale: la possibilità, a fine corso, di andare a vogare in gondola in Laguna, a Venezia.

