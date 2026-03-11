Migros Zurigo dice addio a Germania, cede catena Tegut

Keystone-SDA

La cooperativa Migros di Zurigo (GMZ) dice addio al mercato tedesco.

(Keystone-ATS) Dopo anni di difficoltà, la cronica perdita di terreno e un ultimo tentativo di ristrutturazione, la società ha deciso di vendere una parte sostanziale della sua controllata Tegut, catena di supermercati nota per la sua attenzione ai prodotti biologici e al commercio equo-solidale, a Edeka, colosso tedesco del commercio al dettaglio. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi.

L’accordo siglato con Edeka prevede il passaggio di proprietà di una larga fetta della rete di vendita, che conta circa 300 filiali, insieme al centro logistico di Michelsrombach, al panificio Herzberger e alla società che gestisce i punti vendita Teo, informa GMZ in un comunicato odierno. Non si tratta però di un’uscita totale e immediata: la cooperativa ha fatto sapere di essere ancora in trattativa con altri operatori per trovare una soluzione anche per i punti vendita rimanenti. L’obiettivo dichiarato è salvare quanti più posti di lavoro possibile e garantire l’attività.

La decisione arriva al termine di un’analisi strategica condotta nel quadro del risanamento dell’impresa che dal 2013 è controllata da GMZ. “Malgrado i massicci tagli ai costi, che hanno ridotto di oltre la metà le perdite operative del gruppo Tegut nell’ultimo anno, il contesto di mercato in Germania ha continuato a peggiorare, causando un calo del fatturato”, si legge nella nota. “Un’analisi approfondita della situazione ha evidenziato che in queste condizioni Tegut non è economicamente sostenibile a lungo termine, dato il suo posizionamento specifico e le dimensioni relativamente ridotte dell’azienda”.

Sul prezzo di vendita è stato mantenuto il riserbo. L’operazione dovrà ora ottenere il via libera dell’Ufficio federale tedesco per la concorrenza. Dal punto di vista dei conti, gli effetti della transazione si vedranno nel bilancio 2025, in pubblicazione il 24 marzo, e comporteranno oneri straordinari che peseranno sul risultato sia di GMZ che del gruppo Migros.

Tegut era da tempo il “malato” di casa Migros. GMZ aveva fissato una scadenza per il risanamento del dettagliante tedesco, stabilendo che entro la fine del 2026 avrebbe dovuto tornare in attivo per garantirsi un futuro. Nel novembre 2024 la sede principale di Fulda aveva già annunciato un taglio del personale pari a circa un quinto della forza lavoro.