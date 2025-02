Migros Do it + Garden: la maggior parte delle filiali chiuderà

Keystone-SDA

La maggior parte delle filiali Migros Do it + Garden chiuderà: lo ha indicato stamani il colosso del commercio al dettaglio.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Purtroppo, nonostante gli intensi sforzi profusi, non è stato possibile trovare un acquirente”, informa Migros in un comunicato odierno. Per i 466 dipendenti interessati dalle chiusure si stanno cercando le migliori soluzioni possibili all’interno o all’esterno del gruppo.

Il marchio Micasa (mobili e arredamento) per contro resta: nell’ambito di un’operazione di management buyout (acquisto da parte di un dirigente) 30 filiali saranno rilevate da Philipp Agustoni, attuale Ceo delo comparto.