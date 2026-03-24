Migros: il CEO, “del tutto irrilevante se Coop ci supera”

Keystone-SDA

Migros non teme che Coop possa avere un fatturato più alto nel ramo dei supermercati.

1 minuto

(Keystone-ATS) È la posizione del presidente della direzione della Federazione delle cooperative Migros Mario Irminger, espressa in un’intervista pubblicata oggi dal sito online della Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Coop – ricorda il quotidiano – si sta ormai avvicinando pericolosamente a Migros: nel campo della grande distribuzione registra un fatturato di 12,4 miliardi di franchi, a fronte dei 12,7 miliardi. “È del tutto irrilevante che Coop superi Migros”, commenta il 60enne. “Il nostro obiettivo – e questo non vale solo per i supermercati – è offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. In alcuni casi ci riusciamo già, ad esempio con Digitec Galaxus, ma anche nel settore sanitario, con Medbase, oppure con la Banca Migros. Se riusciamo a farlo, i clienti verranno automaticamente da noi”.

Il gruppo ha investito nel 2025 mezzo miliardo in riduzioni di prezzo e così facendo conta con il tempo di far sì che i clienti spendano di più nei suoi negozi. “Riteniamo che riusciremo a riconquistare quote di mercato già prima del 2030”, si dice convinto il manager con trascorsi professionali presso Ernst & Young, Heineken Svizzera e Denner.