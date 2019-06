In gennaio 32 migranti soccorsi dall’imbarcazione dell’ong tedesca erano restati bloccati a bordo per 18 giorni prima di scendere a terra a Malta, in seguito a un’intesa sulla loro ripartizione tra diversi paesi europei.

Con l’avvicinamento a Lampedusa la capitana 31enne e i dirigenti di Sea Watch rischiano un procedimento penale per aiuto all’immigrazione clandestina, così come il sequestro della nave e una multa di 50'000 euro, in conformità con il Decreto sicurezza bis appena approvato dal governo italiano. Martedì la Corte di Strasburgo, sollecitata dall’ong tedesca, aveva negato un intervento urgente ma al contempo ha chiesto a Roma di “continuare a fornire tutta l’assistenza necessaria” alle persone a bordo.

Immediata la replica del ministro dell’Interno italiano che in un video su Facebook ha precisato che “useremo ogni mezzo legalmente lecito e necessario per fermare questa vergogna, le leggi di uno Stato si rispettano”. Il vicepresidente del Consiglio ha anche denunciato “il piccolo gioco politico sordido” dell’organizzazione umanitaria ma anche l’indifferenza mostrata dai Paesi Bassi, di cui la Sea Watch batte bandiera e dalla Germania, paese di appartenenza dell’ong. I governi di Berlino e Amsterdam ne risponderanno, ha minacciato il leader della Lega.

“Ho deciso di entrare nel porto di Lampedusa, so che rischio ma i 42 naufraghi sono sfiniti. Li conduco in un posto sicuro”, ha detto su Twitter la giovane capitana tedesca della nave umanitaria, Carola Rackete.

Come annunciato alcune ore prima la Sea Watch ha forzato mercoledì il blocco delle acque territoriali italiane nonostante le minacce di Matteo Salvini, e si è fermata davanti a Lampedusa, in attesa di sbarcare i 42 migranti che si trovano a bordo da due settimane.

