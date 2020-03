Da Zagabria i ministri Ue, che hanno respinto "fortemente l'uso della pressione migratoria a fini politici", hanno definito "inaccettabile questa situazione alle frontiere esterne". E non sembrano disposti a versare altri 500 milioni di euro alla Turchia del presidente Erdogan, il quale ha detto di non aver "più tempo di discutere con la Grecia". Per quel che lo riguarda i profughi, ha continuato, "andranno fin dove possono".

Sul fronte diplomatico il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha appena concordato una tregua in Siria con Vladimir Putin, ha affermato che gli accordi con l'Ue, riguardo ai 3,6 milioni di profughi siriani sul suo territorio, "non funzionano più" e vanno rinegoziati.

Atene subito ha accusato Ankara di aver compiuto "attacchi coordinati" con droni per "aiutare i migranti ad attraversare la recinzione sulla linea di confine" e di aver fornito ai profughi utensili per tagliare o danneggiare le recinzioni.

Erdogan vuole un nuovo patto con l'Ue, scontri a Kastanies 06 marzo 2020 - 21:25