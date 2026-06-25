Miglior comune nel canton Lucerna, Ticino fuori dalla top 100

Keystone-SDA

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Il comune svizzero con la migliore qualità di vita è Oberkirch, nel canton Lucerna, secondo l'ultima classifica della rivista Bilanz. Nelle prime 100 posizioni non si trova nessuna località ticinese.

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(Keystone-ATS) Oberkirch, con i suoi 5000 abitanti, si trova sulle rive del lago di Sempach, e si distingue per la sua posizione centrale, una vita associativa ricca e un’offerta sportiva e culturale variegata, si legge nella classifica di Bilanz pubblicata oggi. Sul podio seguono Horn (TG) e Maienfeld (GR), che ha mantenuto la sua posizione.

In Ticino il miglior comune è risultato Sorengo, in 176esima posizione. Seguono Collina d’Oro (266) e Paradiso (398). Nei Grigioni, dopo Maienfeld si piazzano Laax (40) e Flims (42).

La Romandia è dal canto suo presente nella top 100 con sole località vodesi e ginevrine, la prima delle quali è Mies (VD), in 32esima posizione.

Nel comunicato che accompagna la classifica spicca qualche altro nome ticinese, anche se non per forza in modo lusinghiero: Faido è ad esempio citata come la località con la perdita di abitanti più rapida (-3%), mentre Biasca risulta al quinto posto per reddito imponibile più basso per abitante (24’000).

In totale sono stati valutati 966 comuni di oltre 2000 abitanti. L’analisi si basa su 56 criteri divisi in otto categorie, come ad esempio alloggio, fiscalità o trasporti.