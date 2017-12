Diritto d'autore

Il sud della California continua a bruciare 09 dicembre 2017 - 13:34 Il sud della California è devastato dalle fiamme e centinaia di migliaia di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Le previsioni dei meteorologi non sono confortanti. A peggiorare la situazione sono i venti, che hanno raggiunto la forza di un uragano di “categoria 12 nelle zone montuose e le autorità, per la prima volta, hanno allertato la popolazione con il codice “viola”, quello che caratterizza gli incendi incontrollabili e che si diffondono rapidamente. Un allarme lanciato alla popolazione via sms. I venti a 130 chilometri orari sono un incubo anche per gli elicotteri che stanno partecipando alle operazioni anti-incendio. Oltre novemila abitazioni sono senza energia elettrica e centinaia di scuole sono state chiuse. Il rogo più esteso, che è stato battezzato “Thomas Fire”, è nella contea di Ventura e ha carbonizzato quasi 60'000 ettari di terreno e distrutto 440 strutture.