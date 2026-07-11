Migliaia a Srebrenica a 31 anni dal genocidio, sepolte 10 vittime

Keystone-SDA

Condividi

Dieci vittime recentemente identificate sono state sepolte con gli onori oggi nel cimitero-memoriale di Potočari in occasione del del 31mo anniversario del genocidio di Srebrenica, in Bosnia-Erzegovina.

3 minuti

(Keystone-ATS) Alla cerimonia di commemorazione hanno preso parte migliaia di cittadini, familiari delle vittime e numerose autorità nazionali e internazionali.

Delle 10 nuove vittime sepolte, che due giorni fa hanno fatto tappa davanti alla presidenza della Bosnia a Sarajevo, la più giovane nel 1995 aveva 20 anni, la più anziana 56 al momento della morte.

Le famiglie hanno ribadito che la ricerca dei dispersi non è ancora terminata e che si stanno ancora cercando oltre mille vittime. Durante la commemorazione, è stato lanciato un messaggio che sottolinea come la memoria, la verità e la giustizia rimangano un obbligo permanente della società.

La commemorazione si è svolta con sobrietà, con un programma religioso, omaggi e la deposizione di fiori. I partecipanti hanno sottolineato l’importanza di preservare la cultura della memoria e di opporsi alla negazione del genocidio.

Tra gli oratori figuravano António Costa, Presidente del Consiglio europeo, e Nataša Pirc Musar, Presidente della Slovenia, e sono stati letti i messaggi di António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Ieri, migliaia di persone che hanno partecipato alla Marcia per la Pace, tra cui giovani provenienti dall’Italia, sono arrivate a Potočari dopo aver percorso a piedi in tre giorni circa 100 chilometri, rendendo così il loro omaggio alle vittime del genocidio di Srebrenica.

Trucidate 8’300 persone

Finora, delle 8’300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci comandati da Ratko Mladić, 6’772 sono state sepolte nel Memoriale di Potočari, circa 250 sono state sepolte in altri luoghi secondo la volontà delle loro famiglie, mentre oltre 1’000 persone risultano ancora disperse.

Davanti al Tribunale internazionale dell’Aia sulla Bosnia, sette tra i più alti funzionari della Republika Srpska durante la guerra sono stati condannati per genocidio per Srebrenica, cinque dei quali all’ergastolo, tra cui il Presidente della Republika Srpska, Radovan Karadžić, e il Comandante in Capo dell’Esercito della Republika Srpska, Mladić.

Altre 16 persone sono state condannate all’Aia per vari crimini legati a Srebrenica e Žepa, commessi nel luglio del 1995, con pene detentive che vanno dai cinque ai 35 anni. Allo stesso tempo, il Tribunale della Bosnia ed Erzegovina ha condannato 61 persone per genocidio e altri crimini di guerra commessi a Srebrenica e dintorni, e sta conducendo una serie di procedimenti contro decine di imputati.