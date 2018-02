Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Studente milanese salva bimbo finito sui binari 14 febbraio 2018 - 20:29 La pronta reazione di un giovane ha salvato la vita a un bimbo di due anni ieri nella metropolitana di Milano. Intorno alle 15 un bambino senegalese è improvvisamente sfuggito al controllo della madre alla fermata Repubblica e si è diretto a corsa sui binari. Un 18enne che ha assistito alla scena non ci ha pensato due volte: si è tolto lo zaino, è saltato sui binari ed è risalito sulla banchina dopo aver consegnato il bimbo alla madre terrorizzata. “Mi sono detto – ha raccontato lo studente - 'ce la faccio, salto giù, lo prendo e riesco a risalire'". Decisivo è stato anche l’intervento di un dipendente dell’azienda dei trasporti milanese ATM che ha bloccato l’arrivo del convoglio azionando un comando d’emergenza. Oggi il 18enne Lorenzo Pianazza è stato ricevuto a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala che ha voluto esprimergli il suo apprezzamento per il coraggioso gesto compiuto.