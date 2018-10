"Per la prima volta – scrive MeteoSvizzeraLink esterno – si è assistito a una giornata tropicale in una località svizzera nel mese di ottobre".

Prima giornata tropicale in una località svizzera in ottobre 24 ottobre 2018 - 20:54 La colonnina di mercurio ha raggiunto 30,5 °C mercoledì alla stazione di Locarno-Monti. Si tratta della temperatura più elevata mai registrata in Svizzera in ottobre. Da quando sono disponibili misure, ossia da più di 150 anni, non era mai accaduto che il termometro superasse i 30 gradi in Svizzera. Il precedente record – registrato sempre nella stazione di Locarno-Monti – era di 3 gradi inferiore a quello odierno. "Per la prima volta – scrive MeteoSvizzera – si è assistito a una giornata tropicale in una località svizzera nel mese di ottobre". Un caldo eccezionale è stato registrato un po' in tutte le regioni nei pressi dell'arco alpino. A Torino sono stati registrati 28,9 gradi, a Novara 30, a Bergamo addirittura 31. Queste temperature anomale per il mese di ottobre sono il risultato di una combinazione di due fattori, spiega MeteoSvizzera: "Da una parte il transito di un fronte caldo all'interno di una forte corrente da nord-ovest che ha fatto affluire aria mite di origine sub-tropicale verso la Svizzera […]. Il secondo fattore che ha condizionato il riscaldamento odierno è l'effetto favonico".