A caccia di saette 06 agosto 2019 - 19:29 Le tempeste che si sono abbattute nelle ultime 24 ore nella Svizzera centrale e settentrionale hanno creato disagi e guasti. Due velivoli della Swiss hanno dovuto infatti far ritorno all'aeroporto di Zurigo e la centrale nucleare di Beznau ha interrotto per alcune ore il suo funzionamento. La causa di entrambe queste situazioni è da addebitare alla pioggia di fulmini che ha squarciato il cielo in numerose località della Svizzera tedesca. Nella notte a Döttingen, nel Canton Argovia, una saetta ha causato, intorno all'1.24, lo spegnimento automatico del reattore numero 1 della centrale di Beznau che è rimasto disattivato per una decina di ore. Anche il secondo reattore ha ridotto la sua potenza che è stata progressivamente ripristinata a partire dalle 3.50. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ifsn) ha rassicurato riguardo alle conseguenze del momentaneo guasto. Il processo di spegnimento, indica un comunicato, ha funzionato correttamente e non vi è stato un aumento delle emissioni di radioattività nell'ambiente. Successivamente due Airbus 321 decollati da Zurigo-Kloten, uno alle 9 di mattina in direzione di Amsterdam e l'altro nel pomeriggio con destinazione Lisbona, sono stati raggiunti da un fulmine che non ha provocato danni ma per precauzione gli aerei hanno fatto ritorno alla base per i controlli di rito. Ma oltre a causare disagi le saette, e più in generale gli eventi meteorologici straordinari, appassionano molte persone. Il Tg è andato sulle tracce di Guillaume e dei suoi amici che appena le condizioni atmosferiche lo consentono vanno a caccia dei lampi da immortalare con i loro camere fotografiche.