La polizia cantonale ha confermato che sulle strade non si sono registrati disagi particolari visto che molti automobilisti hanno già montato l’equipaggiamento invernale. Va ricordato in proposito che da oggi, 15 novembre, in molte province della Lombardia le gomme da neve (o le catene a bordo) sono obbligatorie fino al 15 aprile 2020 e per chi viene pizzicato ancora con i soli pneumatici estivi le sanzioni sono decisamente salate.

Più a meridione il clima ha offerto nelle ultime ore piogge intense e qualche temporale, come è accaduto in alcune zone del Luganese. Secondo MeteoSvizzeraLink esterno le precipitazioni – fatta eccezione per le regioni orientali – dovrebbero diminuire ed è previsto infatti un graduale passaggio a tempo asciutto, con il limite delle nevicate che si situerà tra 800 e 1'000 metri.

Sono abbondanti le nevicate che hanno imbiancato nella notte di venerdì le valli superiori ticinesi. L’autostrada A2 è totalmente ricoperta di neve salendo da Lavorgo fino ad Airolo e lo stesso vale, in altitudine, per le strade cantonali dell'Alto Ticino e del Moesano. E infatti dalle telecamere del cantone si osserva un manto bianco sull'autostrada A2 nella parte alta del Ticino, appunto dallo svincolo di Biasca verso le vallate.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Neve in abbondanza nelle valli ticinesi 15 novembre 2019 - 13:09 Le strade dell'Alto Ticino e del Moesano nei Grigioni sono innevate mentre la pioggia ha dominato la scena più a sud. Interrotta la linea ferroviaria tra Camedo e Domodossola. Sono abbondanti le nevicate che hanno imbiancato nella notte di venerdì le valli superiori ticinesi. L’autostrada A2 è totalmente ricoperta di neve salendo da Lavorgo fino ad Airolo e lo stesso vale, in altitudine, per le strade cantonali dell'Alto Ticino e del Moesano. E infatti dalle telecamere del cantone si osserva un manto bianco sull'autostrada A2 nella parte alta del Ticino, appunto dallo svincolo di Biasca verso le vallate. L'alta Valle Maggia ha registrato fino a mezzo metro di neve, mentre nell'alto Moesano sono caduti fino a una trentina di centimetri; il manto bianco nel Sopraceneri ha rivestito anche il fondovalle, rispettando le previsioni, e la neve ha imbiancato pure Cevio e Biasca. Più a meridione il clima ha offerto nelle ultime ore piogge intense e qualche temporale, come è accaduto in alcune zone del Luganese. Secondo MeteoSvizzera le precipitazioni – fatta eccezione per le regioni orientali – dovrebbero diminuire ed è previsto infatti un graduale passaggio a tempo asciutto, con il limite delle nevicate che si situerà tra 800 e 1'000 metri. La polizia cantonale ha confermato che sulle strade non si sono registrati disagi particolari visto che molti automobilisti hanno già montato l’equipaggiamento invernale. Va ricordato in proposito che da oggi, 15 novembre, in molte province della Lombardia le gomme da neve (o le catene a bordo) sono obbligatorie fino al 15 aprile 2020 e per chi viene pizzicato ancora con i soli pneumatici estivi le sanzioni sono decisamente salate. Ecc le immagini del Tg Interrotta la linea ferroviari È stata interrotta la linea internazionale tra Camedo e Domodossola. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha riscontrato problemi alla linea di contatto, a causa della pesantezza della neve caduta nella notte, rendendo impossibile la circolazione sulla tratta italiana. I treni regionali tra Locarno e Camedo circolano regolarmente. In arrivo un weekend "da caminetto" MeteoSvizzera ha spiegato dal canto suo che se nelle "prossime ore sono ancora possibili rovesci sparsi che nel Sopraceneri cadranno sotto forma di neve fin verso il fondovalle", l'aria umida da sud che durante il weekend investirà la Svizzera italiana offrirà ancora altre precipitazioni e nevicate oltre il limite degli 800-1'000 metri. "Tendenzialmente sarà un fine settimana da caminetto", durante il quale il sole sarà ben poco presente.