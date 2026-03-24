Messico: trovati 229 migranti chiusi in un camion

Keystone-SDA

Le autorità messicane hanno trovato 229 migranti ammassati nel cassone di un camion nello Stato orientale di Veracruz, dopo che alcune persone intrappolate hanno chiesto aiuto. Lo ha riferito il vice segretario del governo locale, José Manuel Pozos.

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(Keystone-ATS) Il veicolo, segnalato come rubato, era stato fermato dalla polizia e trasferito in un’area di sequestro, dove gli agenti hanno sentito urla e colpi provenire dall’interno. La maggior parte dei migranti proviene dall’America Centrale; tra loro c’erano almeno 17 minori e diversi in stato di disidratazione.

Veracruz è una delle principali rotte verso gli Stati Uniti, dove i migranti sono spesso vittime di reti criminali e trasportati in condizioni estremamente pericolose per eludere i controlli. Le autorità, riferiscono i principali media messicani, non hanno precisato la destinazione dei migranti, che di norma vengono affidati ai servizi di immigrazione.