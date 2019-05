In particolare il messaggio governativo prevede un’aliquota del 4% sulla cifra d’affari che sarà destinata alla cinematografia svizzera. Provvedimenti analoghi sono contenuti in una direttiva europea che i Ventotto saranno chiamati ad applicare nei prossimi anni.

Per coloro che non intendono investire direttamente in questo ambito è prevista un’alternativa: i nuovi soggetti attivi nella distribuzione di film e serie su internet saranno chiamati a finanziare le produzioni domestiche, come già fanno le televisioni (SSR), attraverso le tasse.

Tra le novità principali vi sono misure riservate a una realtà del tutto inesistente una ventina di anni fa: le piattaforme online, come Netflix, stanno infatti riscuotendo un crescente successo, tanto da rivoluzionare il mercato audiovisivo. E Berna intende sfruttare questo nuovo canale per promuovere il cinema elvetico.

Quasi un miliardo (942,8 milioni di franchi per la precisione) per la promozione della cultura nel quadriennio 2021-2024, in particolare nell’ambito della digitalizzazione in atto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un miliardo per la cultura e sostegno al cinema svizzero 29 maggio 2019 - 19:45 Quasi un miliardo (942,8 milioni di franchi per la precisione) per la promozione della cultura nel quadriennio 2021-2024, in particolare nell’ambito della digitalizzazione in atto. È quanto prevede il messaggio governativo illustrato martedì a Berna dal consigliere federale Alain Berset. Partecipazione, coesione sociale, creazione e innovazione sono gli assi d’intervento ritenuti prioritari e che, secondo le parole del titolare del Dipartimento dell’interno, saranno rafforzati. Tra le novità principali vi sono misure riservate a una realtà del tutto inesistente una ventina di anni fa: le piattaforme online, come Netflix, stanno infatti riscuotendo un crescente successo, tanto da rivoluzionare il mercato audiovisivo. E Berna intende sfruttare questo nuovo canale per promuovere il cinema elvetico. Per coloro che non intendono investire direttamente in questo ambito è prevista un’alternativa: i nuovi soggetti attivi nella distribuzione di film e serie su internet saranno chiamati a finanziare le produzioni domestiche, come già fanno le televisioni (SSR), attraverso le tasse. In particolare il messaggio governativo prevede un’aliquota del 4% sulla cifra d’affari che sarà destinata alla cinematografia svizzera. Provvedimenti analoghi sono contenuti in una direttiva europea che i Ventotto saranno chiamati ad applicare nei prossimi anni.