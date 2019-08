In alcune aree, ad esempio a Zurigo, Ginevra, sulle sponde del lago Lemano o in Engadina, dove i prezzi delle case sono alle stelle, la quota sale addirittura al 90%. Una situazione che si ritrova anche in parte nel Locarnese e nel Luganese.

Pochi giorni fa, la banca Raiffeisen aveva presentato uno studio sul mercato immobiliareLink esterno in Svizzera, dal quale emergeva la grande difficoltà per numerosi residenti nella Confederazione di acquistare una casa e ciò malgrado tassi ipotecari storicamente mai così bassi. Secondo lo studio, infatti, a livello nazionale il 71% della popolazione non dispone di un patrimonio sufficiente.

Negli ultimi dieci anni, a Lugano il prezzo delle case è cresciuto di oltre il 50% mentre quello degli appartamenti di più del 30%, stando al sito comparis.ch. Il metro quadro per un appartamento si negozia ormai in media a più di 8'000 franchi. Il prezzo medio di una casa si aggira invece sugli 1,4 milioni.

In Svizzera vi sono zone in cui solo una persona su dieci può permettersi di acquistare casa. Anche in Ticino la situazione è difficile. Lo scorso anno, l'emissione di ipoteche nel cantone a sud delle Alpi è rallentata.

Mercato immobiliare Anche in Ticino case troppo care per la maggior parte dei residenti

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Anche in Ticino case troppo care per la maggior parte dei residenti 20 agosto 2019 - 10:11 In Svizzera vi sono zone in cui solo una persona su dieci può permettersi di acquistare casa. Anche in Ticino la situazione è difficile. Lo scorso anno, l'emissione di ipoteche nel cantone a sud delle Alpi è rallentata. Pochi giorni fa, la banca Raiffeisen aveva presentato uno studio sul mercato immobiliare in Svizzera, dal quale emergeva la grande difficoltà per numerosi residenti nella Confederazione di acquistare una casa e ciò malgrado tassi ipotecari storicamente mai così bassi. Secondo lo studio, infatti, a livello nazionale il 71% della popolazione non dispone di un patrimonio sufficiente. In alcune aree, ad esempio a Zurigo, Ginevra, sulle sponde del lago Lemano o in Engadina, dove i prezzi delle case sono alle stelle, la quota sale addirittura al 90%. Una situazione che si ritrova anche in parte nel Locarnese e nel Luganese. La trasmissione Il Quotidiano è appunto andata a vedere un po' più da vicino lo stato di salute del mercato immobiliare in Ticino, dove i salari sono sensibilmente più bassi rispetto a buona parte del resto della Svizzera.