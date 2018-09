Servizio del TG sul buon momento per l'energia idroelettrica in Svizzera

La (breve?) rivincita dell'idroelettrico 27 agosto 2018 - 22:50 Gli impianti idroelettrici svizzeri stanno approfittando di una congiuntura favorevole: i prezzi dell'elettricità in Europa sono cresciuti e le prospettive sono buone, nonostante la rinuncia al nucleare decisa in Svizzera e la concorrenza di atomo e carbone europei. La redditività della forza idrica è stata messa a dura prova. La Confederazione ha dovuto sostenerla, negli ultimi anni, poiché il mercato europeo è inondato da elettricità prodotta da combustibili fossili, che costa meno. Infine, però, sono arrivate la canicola e la crescita economica. Il prezzo della corrente è salito, ed è qui che gli impianti idroelettrici svizzeri hanno potuto mettere a frutto la loro flessibilità. Potenza quando serve "Ci sono dighe che hanno molta potenza, e dunque possono produrre rapidamente molta energia", spiega Philippe Jacquod, fisico professore all'Atla scuola specializzata della Svizzera occidentale HES-SO, Vallese. "Penso che le dighe che abbiamo in Svizzera in questo momento possono essere davvero redditizie", dice. Ma come risolvere, a lungo termine, il problema del prezzo? L'energia nucleare e fossile che abbondano in Europa pregiudicano la possibilità di vendere l'energia idroelettrica al giusto prezzo. "Per vendere l'elettricità a un buon prezzo", stima Jacquod, "la transizione energetica deve accelerare. Ci vuole una riduzione della capacità di produzione di energie fossilli, e della produzione a base di carbone in Europa. E una riduzione del nucleare, anche in Svizzera". Ammesso che si possa convincere l'Europa sulle intenzioni, come si può intervenire? La chiave: la tassa sul carbonio "Oggi la tassa sul CO2 applicata in Europa è ridicola", osserva il professore. "Se fosse ai livelli svizzeri, anche solo la metà, le centrali a carbone tedesche e polacche chiuderebbero domani. E sarebbe una buona cosa". In Svizzera, il CO2 è tassato 96 franchi alla tonnellata. Sul mercato europeo, il diritto di emissione si acquista a circa un quarto di tale importo. "Un costo che va oltre i 30 euro per megawattora influenzerebbe le dinamiche delle fonti energetiche sul mercato", conferma Benoît Revaz, direttore Ufficio federale dell'energia. "E renderebbe meno redditizie le centrali che inquinano di più".