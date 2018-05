Il lavoro venduto lunedì per 157,2 milioni di dollari è il più grande dipinto (89,5x146,4 cm) realizzato nella carriera di Modigliani. Fu acquistato dal collezionista che ha deciso di metterlo all'asta nel 2003 per 26,9 milioni di dollari.

L'opera, "Nu couché (sur le côté gauche)", non ha però infranto il record mondiale di Modigliani stabilito nel 2015 a New York da un'altra casa d'aste, Christie's, con un altro nudo femminile sdraiato: "Nu couché" (Nudo disteso con braccia aperte o Nudo rosso) aggiudicato all'epoca per 170,4 milioni a Liu Yiqian, magnate cinese appassionato d'arte e fondatore di due musei privati a Shanghai.

Un quadro di un nudo femminile realizzato nel 1917 da Amedeo Modigliani è stato acquistato lunedì a New York per 157,2 milioni di dollari. L'opera dell'artista livornese è diventata la più cara mai venduta dalla casa d'aste britannica Sotheby's. È stata aggiudicata poco al di sopra della stima record proposta di 150 milioni di dollari.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Modigliani, asta da record 15 maggio 2018 - 13:35 Un quadro di un nudo femminile realizzato nel 1917 da Amedeo Modigliani è stato acquistato lunedì a New York per 157,2 milioni di dollari. L'opera dell'artista livornese è diventata la più cara mai venduta dalla casa d'aste britannica Sotheby's. È stata aggiudicata poco al di sopra della stima record proposta di 150 milioni di dollari. L'opera, "Nu couché (sur le côté gauche)", non ha però infranto il record mondiale di Modigliani stabilito nel 2015 a New York da un'altra casa d'aste, Christie's, con un altro nudo femminile sdraiato: "Nu couché" (Nudo disteso con braccia aperte o Nudo rosso) aggiudicato all'epoca per 170,4 milioni a Liu Yiqian, magnate cinese appassionato d'arte e fondatore di due musei privati a Shanghai. Il lavoro venduto lunedì per 157,2 milioni di dollari è il più grande dipinto (89,5x146,4 cm) realizzato nella carriera di Modigliani. Fu acquistato dal collezionista che ha deciso di metterlo all'asta nel 2003 per 26,9 milioni di dollari. Il quadro rappresenta l'unico nudo orizzontale di Modigliani a contenere l'intera figura all'interno della tela. Dopo la sua realizzazione, sempre nel 1917, il quadro fu censurato all'esposizione delle 'Galerie Berthe Weill' di Parigi, perché ritenuto dalle autorità francesi un'opera oscena. Il nudo femminile di Modigliani è stato la star della recente retrospettiva dedicata al pittore dalla Tate Modern di Londra.