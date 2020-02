Gli uomini che ogni giorno varcano il confine per lavorare in Ticino sono in totale 41'720, mentre le donne sono 26'158.

In totale, il 64,5% dei frontalieri che lavorano in Ticino è nel settore terziario. Da Airolo a Chiasso, i lavoratori stranieri con permesso G nel settore secondario si attestano a 23'535 (+5,0% rispetto all'anno precedente) e nel terziario attorno ai 550 (+13,3%).

Corretto, in ogni caso, è il numero di frontalieri comunicato dall'UST per il Ticino alla fine del 2019: 67'878 persone.

A non essere comunicato correttamente, indicano le autorità ticinesi, è stato il numero di frontalieri stimato nel 2018. Molte richieste di permessi G erano infatti ancora in sospeso e la cifra non corrispondeva alla realtà dei fatti.

La progressione del numero di frontalieri in Ticino è molto superiore a quelle registrate nelle altre Grandi Regioni della Svizzera ma, indica l' Ufficio federale di statistica (UST)Link esterno , il calcolo è stato "influenzato dal trattamento dei dati in sospeso nel sistema di informazione sulla migrazione del canton Ticino. La progressione attualmente indicata dalla statistica è dunque superiore all'evoluzione reale”.

Alla fine del 2019 erano 328'850 le persone che venivano a lavorare in Svizzera partendo da un paese vicino, il 4,8% rispetto allo stesso periodo nel 2018. In Ticino la progressione è addirittura del 9,7%. Questa percentuale registrata nel cantone italofono non rispecchia però l'evoluzione reale.

