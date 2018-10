Negli ultimi 20 anni i premi assicurativi obbligatori sono lievitati notevolmente (+115%) mettendo in serie difficolta numerosi nuclei famigliari. Per questo motivo l'Uss propone l'adozione di un tetto massimo alla spesa sanitaria a carico degli assicurati (10% del bilancio familiare) e meccanismi di indicizzazione dei premi in funzione dell'evoluzione dei salari e della congiuntura. Su queste richieste si dovranno ora pronunciare le controparti sociali e le istituzioni.

Per questi motivi i sindacati chiedono misure per attenuare le crescenti disparità salariali, tra le quali un aumento generalizzato tra il 2,2 il 2,5% degli stipendi, l'estensione della contrattazione collettiva e correzioni al sistema fiscale che attualmente privilegia i contribuenti benestanti. Un altro ambito di intervento riguarda la sanità.

La ricerca riconosce infatti che, nonostante la crisi finanziaria e l'apprezzamento del franco, i salari più bassi sono stati ritoccati ma al contempo sottolinea come siano letteralmente esplose le alte remunerazioni (+47%) a fronte di un incremento assai timido, nello stesso lasso di tempo, dei redditi medi (+16%) e di quelli minimi (+20%). Una situazione che ha consentito di aumentare il numero dei beneficiari di stipendi superiori al mezzo milione di franchi a 14'000 persone (11'000 in più in 50 anni).

In 20 anni (dal 1996 al 2016) i salari in Svizzera sono aumentati ma a beneficiare maggiormente di questa evoluzione sono stati soprattutto i redditi più elevati.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sindacati, "Aumentate le disparità salariali" 25 ottobre 2018 - 12:23 In 20 anni (dal 1996 al 2016) i salari in Svizzera sono aumentati ma a beneficiare maggiormente di questa evoluzione sono stati soprattutto i redditi più elevati. Lo rivela uno studio illustrato oggi a Berna dall'Unione sindacale svizzera (Uss) che alla luce di quanto è emerso nel rapporto chiede di ridurre il crescente divario nella distribuzione della ricchezza nel paese. A questo scopo la confederazione sindacale auspica da parte della politica interventi mirati soprattutto nella previdenza professionale e sostegni alle spese sanitarie dei cittadini. Esplosione degli alti salari La ricerca riconosce infatti che, nonostante la crisi finanziaria e l'apprezzamento del franco, i salari più bassi sono stati ritoccati ma al contempo sottolinea come siano letteralmente esplose le alte remunerazioni (+47%) a fronte di un incremento assai timido, nello stesso lasso di tempo, dei redditi medi (+16%) e di quelli minimi (+20%). Una situazione che ha consentito di aumentare il numero dei beneficiari di stipendi superiori al mezzo milione di franchi a 14'000 persone (11'000 in più in 50 anni). Per questi motivi i sindacati chiedono misure per attenuare le crescenti disparità salariali, tra le quali un aumento generalizzato tra il 2,2 il 2,5% degli stipendi, l'estensione della contrattazione collettiva e correzioni al sistema fiscale che attualmente privilegia i contribuenti benestanti. Un altro ambito di intervento riguarda la sanità. Misure di compensazione Negli ultimi 20 anni i premi assicurativi obbligatori sono lievitati notevolmente (+115%) mettendo in serie difficolta numerosi nuclei famigliari. Per questo motivo l'Uss propone l'adozione di un tetto massimo alla spesa sanitaria a carico degli assicurati (10% del bilancio familiare) e meccanismi di indicizzazione dei premi in funzione dell'evoluzione dei salari e della congiuntura. Su queste richieste si dovranno ora pronunciare le controparti sociali e le istituzioni.