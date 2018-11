La maggior parte di loro lavora in Ticino, cantone che dava lavoro lo scorso trimestre a 63'144 frontalieri. Ed è proprio nel cantone a sud delle Alpi che il calo è stato più marcato: -1,6% rispetto ai tre mesi precedenti e -4,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Sull'arco di un anno la diminuzione in termini reali è stata di 2'040 unità.

Numero di frontalieri in calo, soprattutto in Ticino tvsvizzera.it/mar 01 novembre 2018 - 14:14 Tra luglio e settembre, il numero di lavoratori che provengono da oltre confine è sceso dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. Il calo più sensibile riguarda i frontalieri italiani. Nel terzo trimestre 2018 in Svizzera erano impiegati 312'325 lavoratori frontalieri, 2'859 in meno rispetto al periodo tra aprile e giugno. La diminuzione riguarda tutti i paesi confinanti con la Svizzera. In percentuale, la decrescita maggiore è stata registrata tra i lavoratori italiani, con un calo dell'1,2%. I frontalieri che provengono dalla Penisola sono ora 71'388. La maggior parte di loro lavora in Ticino, cantone che dava lavoro lo scorso trimestre a 63'144 frontalieri. Ed è proprio nel cantone a sud delle Alpi che il calo è stato più marcato: -1,6% rispetto ai tre mesi precedenti e -4,1% rispetto allo stesso periodo del 2017. Sull'arco di un anno la diminuzione in termini reali è stata di 2'040 unità. Ad assorbire la maggior parte della manodopera frontaliera è come sempre l'arco lemanico (Vaud e Ginevra), che impiega 114'832 persone, soprattutto francesi. Dalla Francia proviene anche il contingente più numeroso, pari a 169'879 persone (-1%) In seconda posizione l'Italia, seguita dalla Germania (60'146, -0,7%) e dall'Austria (8'311, -0,1%).