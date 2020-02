Secondo alcuni gli Uffici regionali di collocamento (Urc o Rav, nella Svizzera tedesca) dovrebbero avere come obiettivo l'integrazione di persone in cerca di lavoro esclusivamente nel sistema economico elvetico.

È un'iniziativa che aveva fatto discutere fin dai suoi albori quella di Basilea Città, che ha organizzato delle serate informative indirizzate ai disoccupati residenti nel cantone dal titolo: "Vivere in Svizzera – lavorare come frontalieri in Germania". Gli incontri hanno avuto successo e, nonostante le critiche, probabilmente continueranno.

Giusto proporre ai disoccupati di cercare impiego oltre confine? 10 febbraio 2020 - 21:43

Basilea Città ha uno dei tassi di disoccupazione più alti della Svizzera tedesca e dallo scorso anno ha cominciato a informare attivamente chi è alla ricerca di un lavoro sulle possibilità offerte nella vicina Germania o in Francia. Anche Basilea Campagna e Argovia hanno introdotto iniziative simili. Non si tratterebbe di invitare i disoccupati a cercare impiego all'estero. "Le serate erano aperte a tutti e abbiamo contattato i disoccupati che, nei loro annunci, si sono detti interessati al mercato del lavoro europeo", ha detto la responsabile dell'Ufficio cantonale dell'economia e del lavoro, che organizza gli incontri. Tuttavia c'è chi storce il naso e ritiene che gli sforzi del cantone dovrebbero essere indirizzati nell'aiutare i disoccupati a trovare un impiego in Svizzera, dove il livello dei salari e il costo della vita sono più elevati che nella vicina Germania. Secondo i sindacati, inoltre, questi incontri rappresentano un primo passo rischioso che potrebbe prima o poi condurre all'obbligatorietà, per le persone iscritte presso gli uffici regionali di collocamento, di dimostrare di stare cercando impiego anche all'estero.