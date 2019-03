Il numero di frontalieri è in calo in tutte le fasce d'età, ad eccezione di quella compresa tra 55 e 64 anni, che segna un +3,1%. La flessione è netta tra i 15-24enni (-4,0%) e gli over 64 (-23,5%).

In un grafico, l'evoluzione del numero di frontalieri in Svizzera (2002, 2013, 2018)

Sul totale degli stranieri che varcano il confine svizzero per raggiungere il posto di lavoro, i residenti in Italia costituiscono il 22,4%, quelli che vivono in Germania il 19,2% e coloro che arrivano dalla Francia il 55%. Seguono Austria (2,6%), Liechtenstein (0,2%) e paesi non confinanti (0,6%).

Quattro quinti dei frontalieri in Svizzera sono impiegati in tre grandi regioni.

Nel quarto trimestre 2018, il numero di lavoratori frontalieri in Svizzera ha segnato un -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. La diminuzione di 2000 unità conferma il leggero arretramento già osservato nel trimestre precedente, primo calo su base annua in 20 anni. La flessione è più marcata tra i lavoratori italiani (-4,1%) e a sud delle Alpi.

Mercato del lavoro Frontalieri in calo in Svizzera, in Ticino -5,3%

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Frontalieri in calo in Svizzera, in Ticino -5,3% 21 febbraio 2019 - 13:10 Nel quarto trimestre 2018, il numero di lavoratori frontalieri in Svizzera ha segnato un -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017. La diminuzione di 2000 unità conferma il leggero arretramento già osservato nel trimestre precedente, primo calo su base annua in 20 anni. La flessione è più marcata tra i lavoratori italiani (-4,1%) e a sud delle Alpi. Alla fine del 2018, secondo quanto rilevato dalla statistica trimestrale dell'Ufficio federale di statistica (UST), in Svizzera si contavano quasi 314'000 frontalieri di nazionalità straniera, numero che corrisponde al 6,2% del totale degli occupati nel Paese. Mentre quelli provenienti dalla Francia sono aumentati dell'1,3%, i pendolari con "permesso G" provenienti dalla Germania sono calati del 2,4% e quelli dall'Italia del 4,1%. Flessione più marcata a sud delle Alpi In Ticino, nel complesso, il calo dei frontalieri tra i quarti trimestri 2017 e 2018 è del 5,3%. Nella regione, che riceve un quinto dei frontalieri del Paese (19,8%), si registra la quota più alta rispetto al totale delle persone occupate: 27,3%. Quattro quinti dei frontalieri in Svizzera sono impiegati in tre grandi regioni. Sul totale degli stranieri che varcano il confine svizzero per raggiungere il posto di lavoro, i residenti in Italia costituiscono il 22,4%, quelli che vivono in Germania il 19,2% e coloro che arrivano dalla Francia il 55%. Seguono Austria (2,6%), Liechtenstein (0,2%) e paesi non confinanti (0,6%). Aumento limitato negli ultimi 5 anni Dai 282'000 frontalieri del 4° trimestre 2013, si registra un incremento dell'11,3%. È il più contenuto mai osservato finora in un periodo di 5 anni. Nello stesso periodo, il numero degli occupati è aumentato del 6,1% da 4,792 milioni a 5,086 milioni. A fine 2018, la maggior parte dei frontalieri lavorava nel settore dei servizi (66,7%), il 32,7% nel secondario e lo 0,6% nel primario. Del totale degli occupati in tali settori, i pendolari provenienti da oltre confine costituiscono il 5,4% (terziario), 9,7% (secondario) e 1,3% (primario). Il numero di frontalieri è in calo in tutte le fasce d'età, ad eccezione di quella compresa tra 55 e 64 anni, che segna un +3,1%. La flessione è netta tra i 15-24enni (-4,0%) e gli over 64 (-23,5%).