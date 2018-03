Nell’inchiesta di Falò l’esperienza di chi vive da anni come operaio in affitto, le ragioni degli imprenditori e delle agenzie interinali, e l’allarme delle autorità di fronte a distorsioni che minacciano l’intero sistema del mercato del lavoro.

C’è chi lo denuncia come una nuova schiavitù, altri invece lo ritengono una risorsa indispensabile per industria e edilizia per far fronte a imprevisti e a picchi di produzione.

Il lavoro interinale è in pieno boom in Svizzera e il Ticino ne detiene il record. Con il numero dei lavoratori temporanei è esploso anche quello delle agenzie di prestito di personale. La trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò ci porta alla scoperta di questo fenomeno.

Febbre interinale Gianni Gaggini, Falò RSI 11 marzo 2018 - 16:00 Ospite in studio l'avv. Sharon Guggiari, responsabile Swisstaffing Ticino e Paolo Locatelli, del sindacato OCST.