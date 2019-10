Anche la polizia cantonale di Berna non prevede limiti di età per i suoi candidati. Anzi, avere qualche anno in più può rappresentare un punto a proprio favore. "L'esperienza di vita, che viene con l'età, è un vantaggio in questa professione, dove si è confrontati con esseri umani, con problemi da risolvere", sottolinea Christoph Gnägi, portavoce della polizia cantonale bernese.

AAA 'Over 40' cercansi 09 ottobre 2019 - 13:22 Nei prossimi anni le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) avranno bisogno di un migliaio di nuovi macchinisti. Per ovviare a questa mancanza, si punta anche sugli 'over' 40. Riorientare la propria carriera professionale o ritrovare un lavoro dopo una certa età è difficile. Spesso, le aziende sono piuttosto recalcitranti quando si tratta di assumere una persona un po' in là con gli anni. Sfruttare maggiormente il potenziale dei lavoratori 'anziani' è una delle priorità del Governo federale. Qualche datore di lavoro sembra avere recepito il messaggio. Le FFS, ad esempio, per reclutare nuovi macchinisti hanno lanciato una campagna che, con video pubblicitari mirati, si rivolge proprio a uomini e donne sopra i 40 anni. "Molte persone di più di 40 anni sono interessate a questo lavoro, ma magari pensano di non poterlo più fare. Ci rivolgiamo a loro e diciamo: provate una formazione da macchinista da noi", osserva Daniele Pallecchi, portavoce delle FFS. Anche la polizia cantonale di Berna non prevede limiti di età per i suoi candidati. Anzi, avere qualche anno in più può rappresentare un punto a proprio favore. "L'esperienza di vita, che viene con l'età, è un vantaggio in questa professione, dove si è confrontati con esseri umani, con problemi da risolvere", sottolinea Christoph Gnägi, portavoce della polizia cantonale bernese.