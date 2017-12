Diritto d'autore

Catalogna, l'aria di secessione non fa bene al turismo 19 dicembre 2017 - 08:39 Quasi 24% dei turisti che visitano la Spagna vanno in Catalogna, ma la crisi che sta vivendo la regione mette a dura prova anche questo settore. Ancora la scorsa estate, a Barcellona ci si lamentava per l'esagerato numero di visitatori, ma dopo gli attentati terroristici e la crisi indipendentista il problema sembra essersi capovolto. Oggi sono gli operatori turistici a lamentarsi. Se in Spagna i visitatori provenienti dall'estero sono aumentati quest’anno del 2%, non è così per la Catalogna, dove sono calati del 5%. In ottobre, dopo il controverso referendum sull'indipendenza che si è tenuto il primo giorno del mese, i turisti hanno disertato la regione, e così è stato anche in novembre. Benché le elezioni regionali anticipate scaturite dalla crisi (che si terranno giovedì) non facciano dormire sonni tranquilli tutti, a dicembre il turismo straniero sembra tornato alla normalità. È però quello interno che fa preoccupare. Durante i ponti del 12 ottobre e del 6 dicembre, periodi nei quali sono gli iberici a dare la spinta al settore, si sono registrati cali del 10-12%. L'incognita delle elezioni Ad occupare gli animi della gente in questi concitati mesi c’è stato ben altro che lo shopping, e anche i negozi di Barcellona hanno subito perdite di circa il 5%. Le elezioni rischiano di non cambiare le cose, anzi. Secondo un sondaggio due catalani su tre ritengono che una secessione non farebbe bene all'economia, ma il 70% ha detto che non terrà conto degli aspetti economici quando andrà a votare. Raggiungere la stabilità e la calma politica tanto auspicata dagli operatori turistici e dalle grandi aziende potrebbe dunque non essere così scontato.