Interpellata dalla Televisione svizzera di lingua tedesca SRF, Tesla prende posizione in forma scritta precisando che le statistiche ufficiali considerano soltanto veicoli già immatricolati e consegnati ai clienti, e non riportano quelli effettivamente venduti.

Le nuove immatricolazioni in Svizzera, dove nel giro di pochi anni Tesla era riuscita a conquistare una buona fetta di mercato, sono in calo. Il periodo gennaio-aprile, dopo aver registrato un significativo incremento tra il 2014 e il 2017, segna quest'anno una diminuzione del 31%.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ritardi e incidenti, calo di popolarità per Tesla 21 maggio 2018 - 20:55 La casa automobilistica Tesla sta attraversando un momento difficile, tra ritardi nelle consegne, interruzioni nella produzione e incidenti che gettano sospetti sul sistema di guida autonoma. Danni d'immagine che paiono riflettersi sulle vendite. Le nuove immatricolazioni in Svizzera, dove nel giro di pochi anni Tesla era riuscita a conquistare una buona fetta di mercato, sono in calo. Il periodo gennaio-aprile, dopo aver registrato un significativo incremento tra il 2014 e il 2017, segna quest'anno una diminuzione del 31%. Secondo l'esperto Ferdinand Dudenhöffer, dell'Università di Duisburg-Essen, era prevedibile. "I modelli Tesla attualmente sul mercato stanno subendo un certo effetto saturazione, i consumatori cercano qualcosa di nuovo. In secondo luogo è subentrata la concorrenza di altre case automobilistiche". Interpellata dalla Televisione svizzera di lingua tedesca SRF, Tesla prende posizione in forma scritta precisando che le statistiche ufficiali considerano soltanto veicoli già immatricolati e consegnati ai clienti, e non riportano quelli effettivamente venduti. Ma a costituire un pericolo, sostiene Dudenhöffer, sono proprio "i ritardi e le ripetute interruzioni della produzione" dell'ultimo modello. "Il rischio è che gli investitori se ne vadano e che questo si ripercuota poi sul corso azionario e sull'intera attività".