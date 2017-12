Diritto d'autore

La canapa light che piace agli svizzeri 16 dicembre 2017 - 17:00 Sigarette, gocce, cristalli e olii che non sballano, ma rilassano. Lanciata un anno fa, la canapa light ha già conquistato migliaia di consumatori e le ricadute economiche non mancano: 410 nuove imprese e 60 milioni di utili. La nuova canapa va forte in tutta la Svizzera, tranne che in Ticino, Dopo la stagione dei canapai che fece del Ticino il luogo ideale di "approvvigionamento" per i lombardi, ora con l'arrivo della canapa light si poteva immaginare che potesse rivivere quella stessa stagione. Invece, sebbene in Svizzera questa canapa abbia successo, in Ticino non funziona più di quel tanto. Perché questa differenza con il resto della Svizzera? Che rischi ci sono a mettersi alla guida dopo aver assunto questa sostanza con un minor tasso di Thc? E prima di liberalizzarla in Svizzera, ci si immaginava questo successo? Storia di un boom che nessuno aveva previsto. E scoprirete anche un ortolano che visti i magri guadagni con la verdura, ha deciso di cambiare il suo commercio. L'approfondimento del settimanale d'informazione della RSI, Falò.