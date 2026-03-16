Medio Oriente: 1000 turisti svizzeri ancora bloccati da guerra

Keystone-SDA

Sono circa un migliaio i turisti svizzeri ancora bloccati in Medio Oriente a causa della guerra.

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(Keystone-ATS) Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa a Berna Monika Schmutz Kirgöz, del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Altri 6600 sono registrati quali residenti nei Paesi del Golfo.

All’incontro con la stampa era presente anche l’ambasciatore elvetico a Teheran, Olivier Bangerter, che è tornato sull’evacuazione della sede diplomatica, chiusa ormai da cinque giorni.

Nella capitale iraniana si sono verificate oltre un centinaio di esplosioni al giorno, ha affermato, aggiungendo che lui e i suoi collaboratori hanno trovato rifugio nel seminterrato dell’ambasciata. Non ci sono stati grossi problemi durante la partenza, ha poi confermato.

Berna invita alla de-escalation e al rispetto del diritto internazionale. “Abbiamo offerto il nostro aiuto. Spetta ora alle parti decidere se intendono accettare questa proposta”, ha affermato l’ambasciatore. Su questo tema, Schmutz Kirgöz ha ricordato che i “buoni uffici della Svizzera restano aperti a tutti”.

Schmutz Kirgöz ha da parte sua annunciato che la Svizzera intende mettere a disposizione, insieme alle organizzazioni partner, un pacchetto di aiuti per la popolazione locale.