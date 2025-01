Medio Oriente, tregua in vigore dalle 10:15

Keystone-SDA

Israele ha annunciato che il cessate il fuoco con Hamas è in vigore salle 11:15 ora locale (le 10:15 in Svizzera).

(Keystone-ATS) La tregua, inizialmente prevista per oggi alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Svizzera), era stata ritardata poiché Hamas non aveva ancora presentato l’elenco degli ostaggi da rilasciare durante la giornata, come richiesto da Israele. Hamas ha ammesso un ritardo dovuto a ‘motivi tecnici’. Nel frattempo, la lista è stata inviata.

Nel primo mattino l’Idf ha pertanto continuato a condurre attacchi Striscia di Gaza. L’artiglieria e gli aerei dell’Idf hanno colpito una serie di obiettivi terroristici nel nord e nel centro di Gaza”, ha annunciato l’Idf su Telegram. Il bilancio è di 13 morti, riportano i media israeliani, che citano canali di Gaza.

“2.000 camion che trasportano aiuti umanitari e merci sul lato egiziano del valico di Rafah si stanno preparando a entrare a Gaza”: lo scrive su X la tv pubblica egiziana Al Qaera precisando gli automezzi “trasportano cibo, vestiti, forniture mediche, tende, prodotti per l’igiene e altri articoli di prima necessità”.

A livello politico, il partito del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, Potere ebraico (estrema destra), ha annunciato la sua uscita dalla coalizione che sostiene il governo Netanyahu.