Media russo, telefonata tra Lavrov e ministro Esteri degli Emirati

Keystone-SDA

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Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con il vice primo ministro e ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Lo riporta l'agenzia Interfax.

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(Keystone-ATS) “I ministri hanno discusso della situazione nell’area del Golfo Persico nel contesto del continuo scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di una cessazione immediata delle ostilità e di una rapida ripresa del processo negoziale. Hanno inoltre evidenziato la necessità di garantire una navigazione stabile, libera e sicura nello Stretto di Hormuz, snodo fondamentale per l’economia mondiale”, si legge in una nota pubblicata sul sito web del ministero.

I ministri hanno esaminato le prospettive di un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico russo-emiratino, inclusa l’espansione delle relazioni commerciali, economiche, educative e sportive. Le due parti “hanno ribadito il proprio interesse a proseguire una stretta collaborazione in politica estera, sia a livello bilaterale sia nell’ambito di diverse piattaforme internazionali”, prosegue la nota.