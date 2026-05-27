Media Israele, il capo dell’ala militare di Hamas è stato ucciso

Keystone-SDA

Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferiscono fonti dello Stato ebraico.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Su indicazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno appena condotto un attacco a Gaza prendendo di mira Mohammed Odeh – il nuovo comandante dell’ala militare dell’organizzazione terroristica Hamas e uno degli architetti del massacro del 7 ottobre”, si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata da Netanyahu e Katz.

Odeh è quindi stato ucciso a pochi giorni dalla nomina. Il suo predecessore, uno degli artefici del massacro terroristico del 7 ottobre, Izz ad-Din Haddad, era stato eliminato durante un attacco a Gaza City 10 giorni fa.

Successivamente, nella Striscia c’è stato un altro attacco, ed entrambi i raid hanno causato almeno due morti e oltre dieci feriti.