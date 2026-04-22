Media Iran, “i pasdaran hanno colpito una terza nave a Hormuz”
I media iraniani riferiscono che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ha preso di mira tre navi nello Stretto di Hormuz.
(Keystone-ATS) L’agenzia di stampa Fars affiliata ai pasdaran, citata dalla Bbc, afferma che la nave Euphoria è stata colpita e ora si trova incagliata al largo delle coste iraniane.
I media iraniani affermano inoltre che la Msc Francesca ed Epaminondas sono state “sequestrate” e dirette verso la costa iraniana, citando una dichiarazione della Marina dell’Irgc.