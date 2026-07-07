Media, trovata uccisa a Kiev donna sospettata attentato a Monaco

Keystone-SDA

Condividi

E' stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Lo riferisce Ukrainska Pravda citando fonti ben informate.

1 minuto

(Keystone-ATS) La notizia è stata ripresa anche da giornali francesi, come “Le Figaro”. Secondo le fonti, Anastasiia Berezovska è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco e due persone sono state arrestate.

Stando a Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell’Intelligence, l’altro un ex agente delle forze dell’ordine.

L’Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per Berezovska con l’accusa di tentato omicidio, collocamento di un ordigno esplosivo su una strada pubblica con intento criminale e associazione a delinquere.