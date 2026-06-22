Media, Qatargate, mandato di arresto in Belgio per Avramopoulos

Keystone-SDA

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La giustizia belga avrebbe emesso un mandato di arresto europeo nei confronti dell'ex commissario Ue Dimitris Avramopoulos, nell'ambito dell'indagine sul caso del cosiddetto Qatargate, che nel 2022 travolse il parlamento europeo. Lo riportano i media greci.

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(Keystone-ATS) L’accusa nei confronti di Avramopoulos, attualmente deputato del parlamento ellenico con il partito al governo di Nea Dimokratia, sarebbe quella di partecipazione a un’organizzazione criminale, stando alle informazioni a disposizione di Kathimerini.

Le autorità belghe hanno informato quelle greche, trasmettendo la documentazione relativa al mandato che non è ancora stato eseguito, perché Avramopoulos è protetto dall’immunità parlamentare greca. Stando all’iter giudiziario previsto, il fascicolo passerà alla procura d’Appello di Atene, poi alla procura della Corte suprema e infine, tramite il ministero della Giustizia, approderà nel parlamento greco che dovrà votare la revoca dell’immunità.