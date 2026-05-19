Media, Pechino ha addestrato soldati russi schierati in Ucraina

Keystone-SDA

Le forze armate di Pechino hanno addestrato segretamente circa 200 militari russi in Cina alla fine dello scorso anno e alcuni di loro sono poi stati schierati nel conflitto in Ucraina.

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(Keystone-ATS) Lo scrive Reuters sul sito, citando come fonti tre agenzie di intelligence europee.

Le sessioni di addestramento segrete, incentrate sull’uso di droni, si sono svolte tra la capitale e Nanchino, come previsto da un accordo russo-cinese siglato da alti ufficiali delle due parti il 2 luglio 2025, a Pechino. La Cina ha ripetutamente affermato di essere neutrale nel conflitto e continua a presentarsi come mediatore di pace tra Kiev e Mosca.