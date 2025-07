Media, iniziati i colloqui Iran-europei sul nucleare a Istanbul

Keystone-SDA

Sono iniziati presso il Consolato iraniano a Istanbul i colloqui sul dossier nucleare tra una delegazione di Teheran e rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito, ovvero i Paesi europei firmatari dell'accordo atomico con l'Iran del 2015 (JCPOA).

(Keystone-ATS) Lo riporta il canale saudita Al Hadath, citato da Iran International, portale dei dissidenti iraniani con sede a Londra. Secondo quanto affermato da Teheran nei giorni scorsi la delegazione iraniana è guidata dai vice ministri degli esteri Majid Takht Ravanchi e Kazem Gharibabadi.

Il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato in un’intervista a Irna che l’incontro in programma oggi rappresenta per i Paesi europei un’opportunità per “correggere” il loro punto di vista sul programma atomico di Teheran, nel contesto delle tensioni degli ultimi mesi dopo l’interruzione dei colloqui sul nucleare tra Washington e Teheran a causa degli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro il territorio iraniano e la sospensione della cooperazione con l’Agenzia atomica delle Nazioni Unite (AIEA), decisa dal Parlamento dell’Iran.

L’incontro di Istanbul sarà “una prova di realismo per gli europei e una preziosa opportunità per correggere le proprie opinioni sulla questione nucleare iraniana”, ha affermato Baghaei.