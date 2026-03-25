Media, entro 48 ore prevista svolta nei negoziati Usa-Iran

Keystone-SDA

Fonti pakistane riferiscono ad Anadolu che entro 48 ore è prevista una svolta nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, mentre Teheran chiede garanzie, mantiene il programma missilistico fuori discussione e pretende un risarcimento.

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(Keystone-ATS) La Turchia sta svolgendo insieme al Pakistan da mediatore per risolvere il conflitto in Medio Oriente.

Intanto l’Iran – secondo quanto affermato dall’esercito in un comunicato diffuso dalla televisione di Stato – ha lanciato missili da crociera contro la portaerei Uss Abraham Lincoln, avvertendo che seguiranno ulteriori lanci non appena le navi del gruppo d’attacco entreranno nel raggio d’azione.

“I missili da crociera Qader della Marina iraniana (missili antinave a terra) hanno preso di mira la portaerei Uss Abraham Lincoln appartenente agli Stati Uniti, costringendola a cambiare psizione”, si legge nella nota. Il comunicato ha citato il capo della Marina, l’ammiraglio Shahram Irani, il quale ha affermato che i movimenti del gruppo della portaerei sono “costantemente monitorati… e non appena questa flotta ostile entrerà nel raggio d’azione dei nostri sistemi missilistici, sarà soggetta a potenti attacchi da parte della Marina iraniana”.