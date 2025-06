Media, dieci morti in sparatoria in una scuola in Austria

Keystone-SDA Uno studente ha aperto il fuoco in una scuola a Graz, in Austria, causando la morte di almeno dieci persone - tra cui l'attentatore - e diversi feriti gravi. Lo riferisce il sindaco della città austriaca. 1 minuto (Keystone-ATS) Stando alla Krone Zeitung, 28 feriti sono attualmente ricoverati negli ospedali, di cui quattro “in condizioni estremamente critiche”. “Alcune vittime sarebbero state colpite alla testa”. Il comando operativo – sottolineano i media austriaci – ha attivato il cosiddetto sistema Manv, una procedura per gestire un afflusso massiccio di feriti. Tutti gli ospedali della Stiria sono stati allertati e hanno dovuto segnalare la propria capacità. Anche i medici degli ospedali regionali e universitari sono presenti sul posto e due centri di assistenza sono stati allestiti nei pressi della scuola per le persone colpite. Oltre al ministro dell’Interno, Gerhard Karner, anche quello dell’Istruzione Christoph Wiederkehr (NEOS) ha annullato tutti gli appuntamenti ed è in partenza per Graz.