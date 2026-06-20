Media, 5 morti in raid israeliani sud Libano malgrado nuova tregua
Nuovi raid israeliani nel Libano meridionale hanno causato oggi la morte di cinque persone, secondo quanto riferisce dall'agenzia di stampa ufficiale libanese Nna (National News Agency).
(Keystone-ATS) Ciò avviene nonostante l’annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e il gruppo filo-iraniano Hezbollah. I raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di sabato, uccidendo tre persone ad Arab Salim, una a Deir Zahrani e un’altra a Dweir, riferisce l’agenzia Nna.