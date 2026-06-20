Media, 5 morti in raid israeliani sud Libano malgrado nuova tregua

Keystone-SDA

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Nuovi raid israeliani nel Libano meridionale hanno causato oggi la morte di cinque persone, secondo quanto riferisce dall'agenzia di stampa ufficiale libanese Nna (National News Agency).

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(Keystone-ATS) Ciò avviene nonostante l’annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e il gruppo filo-iraniano Hezbollah. I raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di sabato, uccidendo tre persone ad Arab Salim, una a Deir Zahrani e un’altra a Dweir, riferisce l’agenzia Nna.