Media, ‘Trump prepara nuovi attacchi all’Iran’

Keystone-SDA

L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva.

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(Keystone-ATS) Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell’intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi.

Citando alcune fonti, la Cnn riporta da parte sua che a Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran.