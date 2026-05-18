Media, ‘Teheran apre a stop lungo del programma nucleare’

Keystone-SDA

Alcune indiscrezioni, riportate da Al Arabiya, sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Usa in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti.

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(Keystone-ATS) Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l’uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda i risarcimenti, stando alle indiscrezioni, l’Iran ha fatto marcia indietro, chiedendo invece concessioni economiche, scrive il media arabo.

La Casa Bianca ritiene la nuova proposta dell’Iran “insufficiente”: non rappresenta un miglioramento significativo per arrivare a un accordo. Lo riporta Axios citando un funzionario americano, secondo il quale il rischio è quello di una ripresa della guerra.